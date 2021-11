Bình chọn các sản phẩm nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch

Your browser does not support the audio element.

Đây là hoạt động nhằm tìm kiếm, lựa chọn những sản phẩm ghi âm, ghi hình chất lượng thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn có nội dung tuyên truyền về đề tài phòng, chống dịch Covid-19 trên internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng; từ đó khẳng định tình cảm của các văn nghệ sĩ đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch và cổ vũ, động viên người dân cả nước nỗ lực vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch.