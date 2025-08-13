Bình An đọ sắc Thượng uý Lê Hoàng Hiệp, dân mạng khen 'tuyệt đối điện ảnh'

Mới đây, diễn viên Bình An chia sẻ hình ảnh chụp cùng Thượng uý Lê Hoàng Hiệp. Trong ảnh, cả hai cùng mặc quân phục, nở nụ cười rạng rỡ toát lên vẻ mạnh mẽ, điển trai chuẩn “soái ca quân ngũ”.

Bình An chia sẻ: "Một buổi chiều đầy nắng, được tập luyện cùng các đồng chí khối tác chiến điện tử tham gia diễu binh diễu hành dịp đại lễ sắp tới. Chỉ nửa buổi thôi nhưng tôi cũng kịp cảm nhận được sự khó khăn và vất vả của các đồng chí trong thời gian vừa qua. Chúc các đồng chí chân cứng đá mềm, vượt mưa vượt nắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhé".

Dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi: "Tuyệt đối điện ảnh", "Gấp đôi sự đẹp trai", "Hai trai đẹp trong một khuôn hình", "Đã Lê Hoàng Hiệp lại còn Bình An, không ai lại được"; "Bức ảnh mong chờ bấy lâu nay",...