Bình ắc quy Đồng Nai phù hợp với dòng xe nào - NAT Center

Các dòng ắc quy Đồng Nai như NS60L và CMF45Ah lý tưởng cho xe gia đình cỡ nhỏ và trung bình. Với điện áp tiêu chuẩn 12V và dòng khởi động cao, chúng giúp xe khởi động nhanh kể cả sau thời gian dài không sử dụng.

Không phải tất cả các dòng xe đều dùng chung một loại bình điện. Kích thước, dung lượng và loại bình – từ khởi động, phụ trợ đến lithium hoặc nước – cần tương thích với từng dòng xe. Nhóm kỹ thuật viên tại chúng tôi đã phân tích và đưa ra lời khuyên dựa trên hàng ngàn lượt lắp đặt thực tế.

Dòng NS60L, CMF45Ah tại NAT Center, lý tưởng cho xe gia đình nhỏ và trung bình

Xe hybrid, bán tải, chạy dịch vụ - Công suất cao, chống rung tốt

Xe dịch vụ, xe bán tải hoặc xe tải nhỏ nên dùng DIN60 và CMF70 AGM – dòng bình AGM có khả năng chống rung tốt và tuổi thọ cao. Với xe đầu kéo, nên cân nhắc bình nước dung lượng cao như N100/N120 để đảm bảo khả năng cung cấp điện ổn định.

Bác Minh, tài xế công nghệ với 5 năm kinh nghiệm chia sẻ: "Tôi từng chạy taxi truyền thống trước khi chuyển sang xe công nghệ. Tôi đã thử nhiều loại ắc quy, nhưng sau cùng chọn Đồng Nai DIN60 vì dù chạy 10–12 giờ/ngày, bình vẫn hoạt động ổn định suốt gần 2.5 năm".

Checklist chọn đúng ắc quy ô tô Đồng Nai theo nhu cầu sử dụng và đặc điểm xe - NAT Center

Để lựa chọn chính xác, hãy xem xét những yếu tố sau:

1. Loại xe: Sedan, SUV hay bán tải? Xe phục vụ cá nhân, hay dùng cho mục đích dịch vụ?

2. Dung tích động cơ: Xe 1.0-1.5L thường dùng bình 12V, dung lượng 45Ah và chỉ số CCA tầm trung. Xe 1.6-2.5L cần bình có 60-70Ah và dòng khởi động mạnh hơn.

3. Công nghệ xe: Xe có chức năng Start/Stop cần bình EFB hoặc AGM.