Bill Gates nắm quyền kiểm soát tập đoàn khách sạn Four Seasons

Giám đốc điều hành Four Seasons – John Davison chia sẻ: với việc nắm quyền kiểm soát của Cascade, ông hy vọng công ty lưu trú sang trọng sẽ đẩy mạnh cam kết của mình đối với các công nghệ mới và khu nhà ở mang thương hiệu Four Seasons. Công ty cũng sẽ theo đuổi hơn nữa các vấn đề môi trường, đa dạng hơn và một số vấn đề khác nhằm thu hút khách du lịch trẻ tuổi hơn.

“Chúng tôi muốn bảo tồn thương hiệu di sản của mình nhưng cũng phát triển nó cho thế hệ người tiêu dùng xa xỉ tiếp theo,” ông Davison nói.

Quỹ đầu tư của Bill Gates lần đầu tiên đầu tư vào Four Seasons vào năm 1997. Chuỗi khách sạn này bị ảnh hưởng kinh doanh trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào năm 2008 khiến Kingdom hạ mức định giá Four Seasons suốt từ 2008 – 2012. Nhưng hiện tại công ty tăng cường mở rộng trong những năm gần đây khi đang vận hành 121 khách sạn và khu nghỉ dưỡng và 46 khu dân cư, với hơn 50 dự án. Con số đó so với 74 khách sạn và khu nghỉ dưỡng và 19 khu dân cư có thương hiệu vào năm 2007, khi các đối tác thành lập Four Seasons đạt một thỏa thuận trị giá 3,8 tỷ USD.

Có thể nói, Bill Gates là nhà đầu tư mát tay trong nhiều lĩnh vực. Theo Forbes, ông là người sở hữu nhiều đất nông nghiệp nhất nước Mỹ, trải dài suốt 18 bang. Trong đó, bất động sản lớn nhất của ông nằm tại bang Louisiana (khoảng 279 triệu m2 đất). Ông có 194 triệu m2 đất tại bang Arkansas, 83,3 triệu m2 ở bang Nebraska. Theo Land Report, Bill Gates cũng mua đất nông nghiệp tại Florida và Washington.

Không chỉ vậy, vị tỷ phú còn sở hữu cổ phần trong 102 triệu m2 đất chuyển tiếp ở phía tây của Phoenix, bang Arizona, nơi đang được quy hoạch để trở thành vùng ngoại ô mới với gần 80.000 ngôi nhà. Bên cạnh bất động sản, quỹ đầu tư của Bill Gates còn đầu tư vào công ty an toàn thực phẩm Ecolab, hãng bán lẻ ô tô đã qua sử dụng Vroom và dự án đường sắt quốc gia Canada.