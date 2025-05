Bill Gates cam kết quyên góp 200 tỷ USD trong 20 năm tới

Đồng sáng lập Microsoft cho biết do có quá nhiều vấn đề bức thiết cần giải quyết, ông sẽ đẩy nhanh tốc độ quyên tặng tài sản hơn so với kế hoạch ban đầu. Ông cũng bày tỏ hy vọng hành động này sẽ truyền cảm hứng cho các tỷ phú khác tham gia Giving Pledge, sáng kiến do Gates và Warren Buffett khởi xướng, khuyến khích giới siêu giàu hiến tặng phần lớn tài sản cho các hoạt động từ thiện.

Mục tiêu cuối cùng của Gates là không còn nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng Bloomberg, ông đang sở hữu tài sản khoảng 168 tỷ USD, đứng thứ 5 toàn cầu.