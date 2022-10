BIGBANG và các nhóm nhạc vẫn hot sau khi nhập ngũ

Nhóm nam huyền thoại nhà SM Entertainment có đội hình chính thức lên đến 13 thành viên và phần lớn là người Hàn, điều này khiến nhóm mất tới 10 năm để tất cả thành viên lần lượt hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Phải đến tận năm 2019 tại world tour Super Show 8, Super Junior mới tái hợp trong đội hình hoàn chỉnh. Dù có những quãng thời gian bị gián đoạn vì nghĩa vụ quân sự, Super Junior vẫn đều đặn phát hành album, mới đây nhất là The Road: Keep On Going vào tháng 7.

Đây là album thứ 11 của Super Junior và nhóm là nghệ sĩ SM Entertainment đầu tiên đạt được cột mốc này.

2PM

Các thành viên 2PM bắt đầu lên đường nhập ngũ từ năm 2018, lần lượt theo thứ tự Taecyeon, Jun. K, Wooyoung, Chansung và Junho (Nichkhun không đi vì là người Thái). Ngay vào tháng 1/2021, 2PM đã thông báo sẽ trở lại với album mới sau 5 năm tạm nghỉ một khi cả nhóm hoàn thành nghĩa vụ quân sự.