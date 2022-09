BIGBANG, BLACKPINK 'ngớ người' khi bị cấm sóng lãng xẹt

Mới đây, đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS tuyên bố cấm phát sóng MV Pink Venom. Lý do được đưa ra là vì bài hát vi phạm khi gián tiếp quảng cáo. Trong phần lời Pink Venom đề cập đến thương hiệu nổi tiếng trong 2 câu hát "Waving the coco" (Chanel) và "I'm still in Celine" (Celine).

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên sản phẩm của các cô gái nhà YG bị KBS tuýt còi. Năm 2019, KBS cũng cấm phát sóng MV Kill This Love của Black Pink vì trong MV có chứa hình ảnh vi phạm luật giao thông.

Cụ thể là phân đoạn lái xe quá tốc độ, không thắt dây an toàn và đứng ngay trước mũi ô tô đang chạy của Rosé là nguyên nhân lệnh cấm từ nhà đài quốc gia. Theo đó, KBS cho rằng hình ảnh có phần tiêu cực này sẽ ảnh hưởng xấu đến nhiều đối tượng người xem.