Big Tech “săn hàng”

Thị trường M&A thế giới đang không ngừng dậy sóng với các thương vụ lớn trong lĩnh vực công nghệ như thương vụ sáp nhập 43 tỉ USD giữa Discovery và Warner Media, hay Microsoft thâu tóm Nuance Communications với giá 16 tỉ USD. Theo số liệu của GlobalData, chỉ tính riêng quý II/2021, đã có 356,3 tỉ USD giá trị thương vụ được công bố, tăng 20,4% so với quý trước và tăng 38,8% so với cùng kỳ năm 2020. Xét về số lượng thương vụ, ngành công nghệ chứng kiến mức tăng 19,92% với 6.147 thương vụ chỉ trong quý II, so với mức trung bình 5.126 thương vụ của 4 quý trước đó.

Các thương vụ M&A công nghệ ở tất cả mọi quy mô lớn, nhỏ đã đạt kỷ lục mới trong năm 2021, một phần bởi vì các doanh nghiệp đã nâng cao được năng lực số hóa khi hàng triệu triệu người lướt web và sử dụng thương mại điện tử trong suốt đại dịch. “Trong đại dịch, công nghệ đã chứng minh được giá trị khi cho phép các doanh nghiệp tiếp tục vận hành suôn sẻ. Trong đó, tự động hóa và các công nghệ mới nổi đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo mọi người làm việc xuyên suốt trong một thế giới không ngừng thay đổi”, Tracy Pound, sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Maximity, nhận định.

Một xu hướng đáng chú ý là các công ty công nghệ lớn nhất thế giới (gọi tắt là Big Tech) đã và đang nuốt chửng các đối thủ nhỏ hơn với tốc độ kỷ lục. Số liệu từ Refinitiv cho thấy các hãng công nghệ đã bỏ ra ít nhất 264 tỉ USD mua lại các đối thủ tiềm năng trị giá chưa tới 1 tỉ USD kể từ đầu năm 2021, gấp đôi kỷ lục trước đó được ghi nhận vào năm 2000 trong suốt giai đoạn dotcom.

Hàng loạt thương vụ thâu tóm diễn ra bất chấp sự săm soi gắt gao hơn từ giới chức trách, nhất là Mỹ, vốn cáo buộc các tập đoàn công nghệ lớn - đặc biệt là Apple, Facebook, Google, Amazon và Microsoft - đã bóp nghẹt cạnh tranh và gây tổn hại đến quyền lợi người tiêu dùng.