Big Hit xác nhận V (BTS) gặp vấn đề sức khỏe ngay trước concert online 'PERMISSION TO DANCE ON STAGE'

Cụ thể theo thông báo mà Big Hit Music đăng tải, V đã bị đau ở phần cơ bắp chân khi tham gia buổi rehearsal (diễn tập) cho concert vào ngày hôm trước và được bác sĩ khuyên nên hạn chế vận động mạnh. Do đó nam idol sẽ không tham gia bất kỳ phần vũ đạo nào cho buổi concert mà sẽ ngồi trong lúc trình diễn.

Hôm nay (24/10) chính là ngày diễn ra concert online 'PERMISSION TO DANCE ON STAGE' của BTS . Tuy nhiên trước vài tiếng đồng hồ khi sự kiện diễn ra, Big Hit Music đã đăng tải thông báo cho biết có một thành viên BTS đã gặp vấn đề sức khỏe. Theo thông báo này, V sẽ không thể biểu diễn vũ đạo vì đã gặp vấn đề ở chân và điều này khiến các fan lo lắng nhưng cũng đã liên tiếp gửi những lời khích lệ đến nam idol.

Dưới đây là toàn văn thông báo của Big Hit Music:



'Xin chào. Đây là BIGHIT MUSIC.

Chúng tôi xin được gửi thông báo liên quan đến màn trình diễn của thành viên BTS V trong concert 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE' ngày hôm nay.

V bị đau ở cơ bắp chân trong buổi rehearsal vào tối ngày 23/10 và đã đến bệnh viện gần đó để khám và điều trị. Dựa trên chẩn đoán của các nhân viên y tế, mặc dù không có vấn đề ảnh hưởng đến xương ở chân của cậu ấy, cậu ấy vẫn được khuyên là nên hạn chế vận động mạnh như thực hiện vũ đạo hoặc biểu diễn trên sân khấu trong lúc này.

Trong khi bản thân nghệ sĩ rất mong muốn được tham gia vào buổi biểu diễn một cách trọn vẹn, công ty chúng tôi đã quyết định làm theo lời khuyên của bác sĩ và hạn chế tối đa các chuyển động của V trong ngày hôm nay tại concert 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE'. Do đó, V sẽ tham gia biểu diễn nhưng chỉ ngồi tại concert và không thực hiện vũ đạo. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ mọi người.