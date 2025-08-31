Biểu tình rung chuyển Indonesia nhiều người thiệt mạng, Tổng thống hủy công du Trung Quốc

Ngày 30-8, ông Rahmat Mappatoba - Thư ký hội đồng thành phố Makassar (miền đông Indonesia) - cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn do người biểu tình gây ra tại trụ sở hội đồng thành phố, theo hãng tin AFP.

“Họ đã bị mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy. Điều này nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Thông thường trong các cuộc biểu tình, người ta chỉ ném đá hoặc đốt lốp trước cổng, chứ chưa bao giờ tràn vào tòa nhà hay phóng hỏa” - ông Rahmat nói.

Theo ông Rahmat, 2 nhân viên hội đồng thành phố chết tại chỗ, còn 1 công chức tử vong tại bệnh viện. Ít nhất 4 người bị thương trong vụ cháy và đang được điều trị.