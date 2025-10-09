Biểu tình ở Nepal tiếp diễn nguy hiểm, thương vong tăng, quân đội vào cuộc

Tại thủ đô Kathmandu, nhiều tòa nhà công quyền như văn phòng chính phủ, trụ sở quốc hội, tòa án tối cao và nhà riêng của nhiều quan chức chính quyền bị phóng hỏa.

Ngày 9-9, bất chấp lệnh cấm mạng xã hội đã được hủy bỏ, biểu tình ở Nepal tiếp diễn nguy hiểm, theo tờ The New York Times .

Nhà riêng của Thủ tướng Nepal ﻿KP Sharma Oli - người đã từ chức trước đó cùng ngày - và nhà riêng của Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak - đã từ chức hôm 8-9 - cũng bị người biểu tình đốt.

Sân bay Quốc tế Kathmandu của Nepal phải đóng cửa vì khói dày đặc từ các đám cháy.

Một số người biểu tình còn bị phát hiện mang theo lựu đạn và súng trường tấn công trong lúc tham gia bạo loạn.