Biểu thuế thu nhập cá nhân chỉ còn 5 bậc, có lợi hơn cho người nộp thuế

Tại dự thảo tờ trình dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất phương án sửa đổi biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, mức thuế suất cao nhất là 35%.

Theo luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm 7 bậc thuế: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% và 35%.

Bộ Tài chính cho biết, qua rà soát cơ cấu biểu thuế hiện nay, nghiên cứu xu hướng cải thiện về mức sống dân cư trong thời gian tới cũng như kinh nghiệm quốc tế, có thể nghiên cứu để cắt giảm số bậc thuế từ 7 bậc hiện nay xuống mức phù hợp; xem xét nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế. Việc đơn giản hóa, giảm bậc thuế nhằm thuận lợi trong kê khai, nộp thuế của người nộp thuế.