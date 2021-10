Biết vợ tương lai cận kề cái chết, người đàn ông vẫn quyết định tổ chức lễ cưới ngay lập tức, tất cả vì một lí do khiến mọi người vỡ òa!

Chiếc nhẫn được đeo vào tay Anna cho hôn lễ đặc biệt.

Greg trịnh trọng đeo chiếc nhẫn đính hôn do bà của mình để lại vào tay Anna. Với Greg, có thể gọi Anna là vợ trở thành điều an ủi lớn nhất của anh sau khi bạn gái chính thức ra đi. Đó cũng là lí do khiến anh đòi đám cưới bằng được.

“Tôi biết nó không hợp pháp và chưa chính thức nhưng nó rất đặc biệt đối với tôi. Tôi có thể gọi cô ấy là vợ mình”, Greg kể lại.

Anna sau đó đã chính thức ra đi vì chấn thương quá nặng của vụ tai nạn. Cha mẹ cô và cả người chồng mới cưới đều đang vật lộn với mất mát quá lớn này.

Tuy vậy, họ cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nội tạng của cô có thể giúp đỡ cho 6 người khác. Đối với họ, đó cũng là một cách khiến cho một phần nào đó của Anna vẫn thật sự sống trên đời.

Anna và Greg quen nhau cách đây 18 tháng trên một ứng dụng hẹn hò. Đây là cô gái tuyệt vời nhất mà Greg gặp được.

“Cô ấy luôn giúp đỡ mọi người trong phòng tập thể dục. Tôi nghe tin nội tạng của Anna có thể giúp 6 người khác, trái tim sẽ dành cho một đứa trẻ. Điều đó khiến tôi thấy an ủi và hi vọng đứa trẻ có thể tiếp nhận trái tim cô ấy. Anna đã đăng ký hiến tạng từ năm 18 tuổi. Tôi rất tự hào về vợ mình”, Greg chia sẻ.