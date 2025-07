Biết vợ có tiền riêng, chồng âm thầm gửi tiền hàng tháng cho mẹ đẻ... giữ hộ

Tiền riêng trước hôn nhân

Tôi năm nay 32 tuổi, lấy chồng được 4 năm, có một bé trai 3 tuổi kháu khỉnh. Tôi làm văn phòng, lương tháng khoảng 20 triệu đồng, cũng gọi là đủ sống ở thành phố lớn nếu chi tiêu hợp lý.

Chồng tôi làm bên mảng công nghệ, thu nhập khoảng 80 triệu đồng/tháng. Anh ấy là người sống có trách nhiệm, điềm đạm, hiền lành, luôn đưa gần như toàn bộ thu nhập cho tôi giữ từ lúc cưới đến giờ.

Tôi vốn là người khá kín tiếng. Trước khi lấy chồng, tôi có 3 tỷ đồng tiền tiết kiệm, một phần do buôn bán từ thời sinh viên, một phần do tôi đầu tư may mắn, một phần do ba mẹ cho.

Tôi không nói với chồng vì thấy chuyện tiền bạc riêng tư nên giữ lại, để phòng thân, phòng rủi ro, cũng là thói quen sống độc lập từ nhỏ. Anh chưa bao giờ hỏi, tôi cũng không chủ động kể.