Biệt thự, nhà liền kề Hà Nội giá 20 - 30 tỷ đồng chiếm đa số

Báo cáo thị trường bất động sản quý I/2025 của Savills Việt Nam cho thấy, tổng lượng giao dịch biệt thự, nhà liền kề trong ba tháng đầu năm 2025 đạt 1.629 căn, giảm 49% so với quý trước nhưng tăng mạnh so với năm trước.

Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường trong quý I/2025 ghi nhận ở mức 41%, giảm 26% so với quý trước nhưng tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng theo năm thể hiện tâm lý người mua dần được cải thiện.

Báo cáo của Savills Việt Nam chỉ ra, giá biệt thự giảm 14% so với quý trước nhưng tăng gấp đôi so với năm trước, trung bình đạt 282 triệu đồng/m2. Giá nhà liền kề giảm 14% so với quý trước nhưng tăng 24% so với năm trước, đạt 239 triệu đồng/m2. Giá nhà phố thương mại đạt 278 triệu đồng/m2, giảm 12% so với quý trước.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn, Savills Hà Nội nhận định, việc giá sơ cấp của biệt thự và liền kề tại thị trường Hà Nội có sự điều chỉnh là bởi nguồn cung của quý này chủ yếu là các dự án mới ra mắt tại khu vực vùng ven có mức giá mềm hơn so với những dự án trước.

Ở thị trường thứ cấp, ghi nhận xu hướng khác biệt khi giá bán tăng. Cụ thể, giá biệt thự tăng 10% so với quý trước, đạt 195 triệu đồng/m2. Giá nhà liền kề tăng 15%, đạt 227 triệu đồng/m2 và nhà phố thương mại tăng 9%, lên 266 triệu đồng/m2.

Theo bà Hằng, trong 5 năm qua, giá trị bất động sản thấp tầng tăng đáng kể. Giá biệt thự tăng trung bình 29% mỗi năm, liền kề tăng 22% mỗi năm, vượt trội hơn so với nhà phố thương mại (11 - 16%/năm), khiến phân khúc này tiếp tục thu hút đầu tư.