Biệt thự ba tầng đưa cây xanh dẫn lối vào nhà

Căn biệt thự tại Hải Phòng này có diện tích xây dựng mỗi tầng sẽ có khoảng 120m2. Nhờ lưới cột kết cấu cho công trình có khẩu độ tương đối rộng nên đơn vị thi công khá thuận lợi để thay đổi không gian chức năng theo ý đồ thiết kế. Sau khi đập bỏ các diện tường tiếp giáp với lối đi, khắc phục các điểm nứt bề mặt, gia cố kết cấu vượt nhịp ở khu vực cầu thang, không gian có tính tuần hoàn về ánh sáng, không khí và tiệm cận với thiên nhiên đã dần được định hình.

Công trình tự “thở” đúng nghĩa nhờ lối giao thông được thiết kế để tạo nên vòng luân chuyển không khí liên tục theo cả trục ngang và trục đứng. Khi kết hợp cùng khe sáng, hồ nước và các khoảng đệm thực vật, căn biệt thự có thể tự vận hành để đem tới những trải nghiệm tốt nhất cho sinh hoạt của gia chủ mà không cần quá phụ thuộc vào các nguồn năng lượng cưỡng bức như hệ thống điều hòa, chiếu sáng.