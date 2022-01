Biệt thự 23 tỷ của Hồ Quang Hiếu sang trọng hơn nhờ Lý Nhã Kỳ

Đặc biệt, sân thượng nhà Hồ Quang Hiếu được cải tạo thành khu vực thư giãn nhiều cây xanh, lộng gió.

Trước đó, Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ với VietNamNet ý định cố gắng mua thêm một căn nhà rộng rãi hơn ở ngoại ô trong thời gian tới để thỏa ước mơ được sống giữa không gian vườn – ao – chuồng từ thuở bé.

Hit lớn 'Con bướm xuân' của Hồ Quang Hiếu

Cẩm Lê