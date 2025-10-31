Biệt thự 117m2 thiết kế thông minh ưu tiên không gian cho trẻ nhỏ

Công trình giữa đô thị nổi bật như một ốc đảo xanh mát, nơi gia đình trẻ tìm về sau những giờ làm việc căng thẳng.

Với diện tích 117m² và kinh phí hạn chế, ngôi nhà được thiết kế thông minh, ưu tiên không gian cho trẻ nhỏ và các khu vực thư giãn.

Mặt tiền được thiết kế khá ấn tượng với màu trắng và đan xen các khu vực cây xanh.

Bên trong ấn tượng với khoảng sân trong dạng xẻ khe là nơi trồng cây xanh, uống trà thư giãn và sân chơi ngoài trời của trẻ em.

Phòng khách được thu hẹp, một số phòng ngủ được giảm bớt, và giường tầng được thiết kế cho hai bé, tạo ra không gian dư thừa để trồng cây xanh, xây hồ bơi và nhà trên cây cho các em vui chơi.

Nhờ vậy, công trình không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian sống lý tưởng, hòa quyện giữa thiên nhiên và cuộc sống hiện đại.

