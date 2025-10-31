Biệt thự 117m2 thiết kế thông minh ưu tiên không gian cho trẻ nhỏ

Với diện tích 117m² và kinh phí hạn chế, ngôi nhà được thiết kế thông minh, ưu tiên không gian cho trẻ nhỏ và các khu vực thư giãn.

Mặt tiền được thiết kế khá ấn tượng với màu trắng và đan xen các khu vực cây xanh.