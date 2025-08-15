Biết gì về căn cứ quân sự đầy tuyết sẽ diễn ra thượng đỉnh Trump - Putin?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có một cuộc gặp quan trọng vào ngày 15-8 tại ở bang Alaska (Mỹ).

Ông Putin sẽ bay tới Anchorage - thành phố lớn nhất Alaska - nơi ông sẽ gặp ông Trump tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson. Cuộc gặp giữa cái lạnh tại căn cứ quân sự xa xôi phủ đầy tuyết được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt cuộc chiến ở Ukraine.

Dưới đây là một số thông tin về địa điểm diễn ra cuộc gặp, theo tờ The Hill.

Biết gì về Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson?

Toàn cảnh Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson tại TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson được thành lập năm 2010 từ việc hợp nhất căn cứ Elmendorf của Không quân và căn cứ Fort Richardson của Lục quân. Sứ mệnh của căn cứ quân sự này là bảo vệ lợi ích của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.