Biệt danh không chính thức của 5 máy bay thông dụng Lục quân Mỹ

Mỗi khi Bộ Quốc phòng Mỹ mua máy bay chiến đấu từ các tập đoàn quân sự, tên được sử dụng trong các tài liệu là tên “khai sinh” do nhà sản xuất đặt. Những cái tên này đều vô cùng mạnh mẽ và độc đáo, nhưng đối với quân đội Mỹ, chúng quá dài và đôi khi gây nhầm lẫn. Do đó, các biệt danh không chính thức dành cho máy bay chiến đấu của Mỹ đã ra đời, thậm chí còn phổ biến hơn cả tên ban đầu.

2. Biệt hiệu của F-16 Fighting Falcon: Viper

Máy bay chiến đấu đa năng F-16 trở nên phổ biến với văn hóa đại chúng sau thành công của bộ phim kinh điển Đại bàng sắt.

Dù không thể so sánh với độ nổi tiếng của F-14 trong bom tấn Top Gun nhưng cái tên Fighting Falcon đã chứng minh năng lực khi là một trong những chiến đấu cơ tốt nhất thế giới từ trước đến nay được sản xuất.

F-16 Fighting Falcon với biệt danh Viper

Tuy nhiên, đối với phi công Mỹ, F-16 thường được gọi với cái tên Viper. Cái tên này xuất phát từ thiết kế mỏng và sắc cạnh của F-16, cũng như do chiếc máy bay này giống với phi thuyền Viper Mk 2 trong trò chơi Battlestar Galactica. Đặc biệt, phiên bản F-16 do Nhật Bản sản xuất là Mitsubishi F-2 có biệt danh là Viper Zero.