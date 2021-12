Nhưng các bác sĩ ở Mỹ cảnh báo người dân vẫn đang phải đối mặt với một biến thể khá ghê gớm là Delta. Delta đã trở thành chủng virus SARS-CoV-2 thống trị trong vài tuần vào đầu mùa hè.



Delta hiện chiếm hơn 99% các ca Covid-19 được giải trình tự gen ở Mỹ.



Giới chuyên môn sẽ phải xem liệu Omicron có vượt qua được Delta hay không, nhưng điều đó sẽ rất khó khăn.

Ảnh minh họa: Nj1015

"Vẫn có sự gia tăng nghiêm trọng số ca nhiễm biến thể Delta ở Mỹ. Chúng ta nên suy nghĩ về điều đó", Giám đốc Viện Y tế Quốc gia, Tiến sĩ Francis Collins, nhận định.



Mỗi ngày, Mỹ có hơn 70.000 trường hợp mắc Covid-19 và 730 ca tử vong, 15% số bệnh nhân nằm giường hồi sức cấp cứu là người nhiễm Covid-19.



So sánh Omicron và Delta



Omicron có tới 50 đột biến, 32 trong số đó nằm trên protein gai, được sử dụng để lây nhiễm virus sang tế bào của con người.



Nhưng Delta cũng có một loạt các đột biến đáng sợ của riêng mình và trở thành phiên bản virus tồi tệ nhất. Delta thay thế các biến thể có đột biến tránh được tác dụng của vắc xin, chẳng hạn như Beta.



Robert Garry, nhà virus học tại Đại học Tulane (Mỹ), đã so sánh các đột biến của Delta và Omicron: “Omicron cùng lúc có nhiều đột biến. Nhưng chúng ta đã từng chứng kiến ​​một bước tiến hóa nhảy vọt như vậy trước đây”.



“Nhiều đột biến không đồng nghĩa sẽ tạo thành một loại virus nguy hiểm hơn. Chúng ta thực sự chưa biết về tác động tổng thể của tất cả những thay đổi đó”, ông Gary nói.



Chuyên gia này không cho rằng nhiều đột biến có thể khiến Omicron dễ lây lan hơn Delta.



Theo các nhà di truyền học khác, Omicron không có một số thay đổi đã giúp khiến Delta rất dễ lây lan.



Nhà khoa học Trevor Bedford, Đại học Washington, trong nhóm nghiên cứu đã tìm thấy ít nhất 3 đột biến giúp biến thể Delta dễ lây hơn. Một số đột biến làm tăng khả năng truyền nhiễm cũng có trong các biến thể đã biến mất, như Kappa.



Nhà virus học Garry nhận thấy những đột biến có thể giúp Omicron né tránh phản ứng miễn dịch của cơ thể - đặc biệt ở người từng nhiễm Covid-19. Delta cũng vậy, trước đó là Alpha và Beta.



Các bác sĩ cho biết, phản ứng miễn dịch do vắc xin tạo ra lớn hơn phản ứng sau khi khỏi bệnh. Vì vậy, những người được chủng ngừa vẫn có thể được bảo vệ khỏi nguy cơ trở nặng.