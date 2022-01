Biến thể Omicron nhẹ hơn nhưng vẫn gây nguy hiểm cho trẻ em

Trả lời phỏng vấn Truyền hình CBS News ngày 2/1 (theo giờ Mỹ), Tiến sĩ Scott Gottlieb nêu rõ: "Như tôi đã nói, giờ đây có sự phân tách rất rõ ràng giữa các trường hợp nhiễm bệnh và số người phải nhập viện chữa trị. Dựa trên nhiều bằng chứng thực nghiệm mà chúng tôi đã ghi nhận được trong hai tuần qua, cho thấy đây dường như là một dạng nhẹ hơn của bệnh COVID-19. Có thể, một nhóm trẻ rất nhỏ, trẻ mới biết đi gặp rắc rối với nhiễm trùng đường hô hấp trên, và trên thực tế có nhiều trẻ em bị nhiễm khuẩn đường hô hấp và viêm tiểu phế quản ở thành phố New York. Do vậy, đó có thể là một thách thức đối với trẻ nhỏ nói chung".



Quyền Giám đốc Sở Y tế New York, Tiến sĩ Mary Bassett mới đây cho biết, số trẻ em phải nhập viện chữa trị COVID-19 tại thành phố New York tăng tới 395% kể từ tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 12.



Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em đã gia tăng trong suốt tháng 12 năm ngoái, với gần 199.000 trường hợp được báo cáo trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 12, chiếm hơn 20% tổng số ca nhiễm bệnh được báo cáo hàng tuần. Trong số 24 bang báo cáo về tình trạng mắc COVID-19 cho tất cả các nhóm tuổi, trẻ em chiếm từ 1,8% -4,1% tổng số ca nhập viện, và có từ 0,1% -1,8% tổng số trẻ em mắc COVID-19 phải nhập viện.



Bước sang năm mới, Tiến sĩ Gottlieb cho rằng trọng tâm cuộc chiến chống COVID-19 tại Mỹ nên tập trung giảm tỷ lệ nhập viện và số người đang bị bệnh nặng. Tiến sĩ Gottlieb cũng lưu ý rằng những nơi đã sớm bị ảnh hưởng nặng bởi biến thể Omicron, chẳng hạn như khu vực giữa bờ Đại Tây Dương, Đông Bắc, New England, bang Florida và các khu vực thuộc Tây Bắc Thái Bình Dương, khoảng hai tuần nữa sẽ đạt đến đỉnh dịch, nhưng phần còn lại của nước Mỹ có thể phải đối mặt với một tháng khó khăn trước mắt. Tiến sĩ Gottlieb dự đoán Mỹ sẽ không đạt đỉnh dịch chung trên cả nước cho đến tháng sau, vì có những vùng hiện vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi biến thể Omicron./.