Biến thể Omicron: Mỹ phát hiện ca đầu tiên, biến thể 'tấn công' 23 quốc gia; chưa thấy triệu chứng đặc biệt; triển vọng vaccine?

UAE là quốc gia vùng Vịnh thứ hai ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron sau khi Saudi Arabia trước đó cùng ngày thông báo phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể mới này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Tổng Giám đốc WHOTedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố, biến thể mới Omicron đã được phát hiện ở 23 quốc gia thuộc 5 trong 6 khu vực của WHO và con số này dự kiến tiếp tục tăng. WHO vô cùng cẩn trọng trước diễn biến này.

Trong khi đó, nhà khoa học hàng đầu của WHO Soumya Swaminathan cho biết, các loại vaccine hiện nay có thể hiệu quả trong việc ngăn ngừa các ca mắc Covid-19 có triệu chứng nặng, bất chấp sự xuất hiện của biến thể Omicron.

Nam Phi: Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi Mvuyisi Mzukwa cho biết, các bác sĩ nước này không nhận thấy bất kỳ triệu chứng đặc biệt nào ở những bệnh nhân nhiễm biến thể mới Omicron so với những bệnh nhân nhiễm biến thể Delta trước đây.