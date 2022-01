Biến thể Omicron ít nguy hiểm nhưng lan rộng thì hậu quả khôn lường

Người dân đi tàu điện ở London-Anh trong giờ cao điểm hôm 4-1. Ảnh: Reuters

Bà Smallwood cho hay biến thể Omicron càng lan rộng thì càng có nhiều khả năng sẽ tạo ra một biến chủng mới. Omicron có thể không nguy hiểm như Delta nhưng không ai biết trước tác hại của biến thể tiếp theo.



Châu Âu đã ghi nhận hơn 100 triệu ca mắc Covid-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch và hơn 5 triệu ca nhiễm mới vào tuần cuối cùng của năm 2021. Theo bà Smallwood, nguy cơ nhập viện do biến thể Omicron có thể giảm so với chủng Delta nhưng Omicron có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn vì số ca nhiễm vượt trội.



Hôm 4-1, Anh đối mặt với cảnh báo về một cuộc khủng hoảng y tế sắp xảy ra do tình trạng thiếu nhân viên chăm sóc khi ca mắc biến thể Omicron tăng mạnh. Anh lần đầu tiên ghi nhận ca mắc Covid-19 hơn 200.000 người/ngày.



Bà Smallwood cảnh báo viễn cảnh đó cũng sẽ diễn ra ở các nước châu Âu khác. Theo chuyên gia này, ngay cả trong các hệ thống y tế năng lực tốt, nguy cơ quá tải vẫn có khả năng tái diễn trên toàn khu vực khi biến thể Omicron làm tăng các ca mắc.