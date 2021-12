Biến thể Omicron: Anh ghi nhận số ca mắc kỷ lục; Thái Lan có ca lây nhiễm cộng đồng; cảnh báo thách thức nguy hiểm

Dù vậy, ông cũng khuyến cáo người dân không chủ quan trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới đồng thời nhanh chóng đi tiêm chủng.

Thái Lan: Các nhà chức trách Thái Lan thông báo có thêm 8 công dân nước này trong 2 nhóm du lịch trở về từ chuyến hành hương hàng năm đến thánh địa Hồi giáo Mecca ở Saudi Arabia có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron.

Bên cạnh đó, nước này thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên lây nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Bệnh nhân là một phụ nữ Thái Lan có chồng là phi công người Columbia bị nhiễm biến thể Omicron sau khi trở về từ Nigeria.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul cho biết, ông sẽ đề xuất đình chỉ chương trình nhập cảnh “Xét nghiệm và Lên đường” (Test and Go) đối với khách đi bằng đường hàng không đã được tiêm chủng đầy đủ đến từ một số quốc gia và vùng lãnh thổ được chỉ định do sự lây lan của biến thể Omicron trên khắp thế giới.

Nếu được thông qua, tất cả các hành khách đến Thái Lan sẽ phải thông qua các chương trình “Hộp cát” và “Cách ly”.