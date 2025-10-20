Biến rác thành tài nguyên: Na Uy phát túi rác theo màu cho từng người dân

Mức sống cao thường đồng nghĩa với việc tiêu thụ vật chất nhiều hơn - một trong những nguyên nhân chính dẫn đến biến đổi khí hậu, ô nhiễm và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Nhận thức rõ điều này, Thủ đô Oslo đang nỗ lực không ngừng để giảm mức tiêu thụ tài nguyên, đồng thời thực hiện cam kết hướng tới những giải pháp thông minh, tuần hoàn và bền vững cho tương lai, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tái sử dụng, sửa chữa và chia sẻ hơn.

Mỗi ngày, người dân Oslo phân loại và gửi rác qua một hệ thống quản lý tinh vi, nơi “rác” được trao cơ hội tái sinh thay vì kết thúc vòng đời tại các bãi chôn lấp. Từ việc biến thức ăn thừa thành khí sinh học, đến tái chế nhựa hoặc chuyển đổi công năng các sản phẩm đã qua sử dụng - những thông lệ bền vững này ngày càng trở nên phổ biến ở Oslo.

Mỗi sáng sớm, bạn có thể nghe thấy âm thanh của những chiếc xe tải thu gom rác vang lên trên các con phố Oslo. Những túi xanh chứa rác hữu cơ được chuyển đến nhà máy sản xuất khí sinh học, túi tím đựng rác thải nhựa được đưa tới các cơ sở phân loại, phần còn lại được vận chuyển đến một trong hai nhà máy điện rác Haraldrud hoặc Klemetsrud.

Mỗi ngày, người dân Oslo đều phân loại và gửi rác qua một hệ thống quản lý tinh vi, nơi “rác” được trao cơ hội tái sinh thay vì phải kết thúc vòng đời tại các bãi chôn lấp.

Trong khi đó, những vật liệu có thể tái chế như giấy, thủy tinh, kim loại được vận chuyển đến các trung tâm chuyên biệt tại Na Uy hoặc các nước châu Âu để tái xử lý. Rác thải nguy hại như pin, thùng sơn được xử lý an toàn tại các cơ sở chuyên dụng.

Đến cuối ngày, toàn bộ lượng rác thu gom được chuyển hóa thành nhiệt, điện, khí sinh học, phân compost và vật liệu tái chế - một minh chứng sống động cho thấy khi được quản lý đúng cách, rác không còn là gánh nặng môi trường, mà trở thành nguồn tài nguyên quý giá của thành phố.

Thành phố được “mã hóa bởi màu”

Theo số liệu của thành phố, năm 2024, lượng rác thải trung bình đầu người ở Oslo là 284kg, trong khi trung bình toàn quốc là 379kg. Đối với hầu hết người dân Oslo, quy trình quản lý chất thải bền vững bắt đầu từ gian bếp của mỗi gia đình.