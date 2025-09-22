Biển quảng cáo lạ lùng trên vỉa hè ở Hà Nội, người đi bộ chật vật lách qua

Ghi nhận của PV VietNamNet sáng 22/9 tại Vườn hoa phường Kim Liên (đường Tây Sơn, Hà Nội), hai biển quảng cáo điện tử cỡ lớn dựng ngay trên vỉa hè, chiếm gần hết lối đi bộ.

Quan sát thực tế cho thấy, người dân buộc phải lách người, thậm chí bước xuống phần đường dành cho xe cộ để di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Taxi và ô tô thường xuyên dừng đỗ cạnh khu vực này, khiến vỉa hè thêm chật chội. Người đi bộ bất đắc dĩ phải đi xuống lòng đường, đối mặt với nguy hiểm.

Là sinh viên thường xuyên đi lại trên tuyến đường này, Tuấn Anh (Trường Đại học Thủy lợi) cho biết: “Không hiểu vì sao biển quảng cáo lại lắp đặt quá thấp và chiếm phần lớn vỉa hè. Chúng em thường đi bộ ra bến xe buýt, nhưng vỉa hè bị chặn nên nhiều lúc phải đi xuống lòng đường, xe cộ đi sát rất nguy hiểm”.