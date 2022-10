Biến nơi công cộng thành "lãnh địa" riêng

Cứ sau 19 giờ hằng ngày, sự bát nháo bắt đầu với những dấu hiệu đặc trưng là bàn ghế, thùng bia, bếp nướng chiếm trọn vỉa hè; nhân viên phục vụ thì tràn ra đường mời gọi, đón khách. Việc này vừa tạo nên những chướng ngại vật cho người đi bộ vừa làm khung cảnh cả một khu vực trở nên lộn xộn.

Vắng bóng lực lượng chức năng

Thường xuyên đưa con nhỏ đi tập thể dục tại khu vực dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn qua phường 11, quận 3, anh Nguyễn Ngọc Tú (người dân địa phương) cho biết tình trạng các quán nhậu dùng vỉa hè kinh doanh đã diễn ra nhiều năm nay. "Người dân bức xúc cũng không làm được gì. Lâu lâu cũng thấy có lực lượng chức năng đi kiểm tra nhưng khi họ đi rồi thì mọi chuyện lại đâu vào đấy" - anh Tú tỏ ra khó hiểu.

Quán N°96 trên đường Võ Văn Tần (phường Võ Thị Sáu, quận 3) tràn ra vỉa hè. Ảnh VŨ LƯƠNG

Nhân viên bảo vệ các tòa nhà văn phòng, cơ sở kinh doanh gần các quán nhậu In the Bangkok, Warning Zone, N°96... cũng than phiền về tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè khu vực họ bảo vệ xảy ra nhiều năm nay. Tất cả đều bức xúc vì chính quyền địa phương không giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Một chủ quán ăn trên đường Bà Huyện Thanh Quan kể quán của bà chủ yếu phục vụ khách tại chỗ. Lâu lâu có khách ghé mua đồ ăn sáng, vừa dựng chiếc xe máy xuống vỉa hè là họ bị lực lượng chức năng tới nhắc nhở ngay. Song, không biết vì sao mà nhiều quán nhậu lớn hoạt động rầm rộ, lấn chiếm vỉa hè lại không bị xử lý.