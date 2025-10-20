Biển người hành hương về Rạch Giá tri ân Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Mỗi năm, cứ đến ngày 26 đến 28 tháng 8 âm lịch, hàng vạn người lại hướng về Rạch Giá như một cuộc hành hương tâm linh, tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc.

Lễ hội truyền thống năm nay diễn ra trong ba ngày, từ 17 đến 19/10/2025, gồm hai phần chính: phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động truyền thống..

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức dâng hương, tế lễ, rước linh và đọc văn tế tưởng niệm Anh hùng Nguyễn Trung Trực.

Trên mảnh đất hướng ra biển Tây, phường Rạch Giá tỉnh Kiên Giang cũ (nay là An Giang), ngôi đình uy nghi, cổ kính với mái ngói rêu phong, thấp thoáng dưới hàng cây xanh mát, phảng phất hương trầm nghi ngút quanh năm, như một biểu tượng thiêng liêng của lòng trung nghĩa, kiên trung bất khuất.

Đình thần Nguyễn Trung Trực, nơi thờ tự vị anh hùng dân tộc, được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, nơi đây còn là điểm đến du lịch văn hóa – lịch sử tiêu biểu của tỉnh.

Phần hội mang đậm sắc màu văn hóa dân gian Nam Bộ với hàng loạt hoạt động phong phú: biểu diễn lân – sư – rồng, đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an…

Không chỉ là dịp tưởng nhớ người anh hùng dân tộc, mà còn là ngày hội kết nối lòng người, lan tỏa tinh thần yêu nước, nghĩa đồng bào và niềm tự hào Việt qua bao thế hệ.