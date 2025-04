Biển người đổ về trung tâm TP HCM trước 5 tiếng xem sơ duyệt diễu binh

Để người dân được yên vui, an toàn, Công an TPHCM khuyến cáo bà con khi tham gia sự kiện, lễ hội cần bảo quản tư trang, tài sản cá nhân. "Không rời mắt trẻ nhỏ đi cùng; dạy trẻ nhỏ nhớ số điện thoại cha mẹ và chủ động tìm kiếm người lớn giúp đỡ; không chen lấn, xô đẩy, gây mất trật tự; đồng thời hỗ trợ lẫn nhau và chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng" - Công an TPHCM khuyến cáo.

Theo Công an TPHCM, khi xảy ra các tình huống phức tạp người dân cần nhanh chóng rời khỏi đám đông ngay khi cảm nhận dấu hiệu nguy hiểm; đi xuôi theo dòng người.

Công an TPHCM khuyến cáo thêm: "Khi xảy ra sự cố, người dân cố gắng không để bị té, ngã; để tay chữ X trước ngực để không bị ép ngực. Đồng thời, bình tĩnh, hạn chế la hét để tiết kiệm sức lực, hơi thở. Khi mất tài sản, thất lạc trẻ nhỏ cần thông báo ngay lực lượng công an hoặc bảo vệ gần nhất để được hỗ trợ".

Tiếp tục cập nhật