'Biển người' đổ về trung tâm thành phố, chờ xem tổng duyệt diễu binh

Từ sáng nay (29/8) rất đông người dân đã có mặt tại các tuyến đường nơi đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Càng về chiều và tối lượng người đổ về càng đông.

Dù mưa khá nặng hạt nhưng vẫn có rất đông người dân có mặt tại khu vực này để chờ xem diễu binh. Tại khu vực này, một nhà bạt dã chiến được Bộ Tư lệnh Thủ đô dựng lên để phục vụ nhu cầu của người dân.

Khu vực Hồ Gươm có cả người già, trẻ em và cả người nước ngoài. Tất cả đều mang tâm trạng háo hức, chờ đón sự kiện trọng đại.﻿

﻿Khu vực đường Hàng Bài - Tràng Tiền thông tin, thời điểm 21h30, lực lượng chức năng bắt đầu thiết lập rào chắn để đảm bảo an ninh cho lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào sáng mai (30/8). Người dân tiếp tục đổ về khu vực này mỗi lúc một đông, tâm trạng của ai cũng rất háo hức.





