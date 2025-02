Biển người chen lấn đến nghẹt thở để bốc tro cầu may ở chùa Bà Bình Dương

Vào lúc 21h30, chánh điện chùa Bà chật kín người, ai cũng mang theo hương, hoa quả và nhiều lễ vật để cúng bái cầu may.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào tối 11/2, dù chưa diễn ra lễ chính, nhưng hàng nghìn người đã đổ về khu vực chánh điện chùa Bà để xếp hàng chờ dâng hương và chen lấn, giành giật nhau để bốc tro trong lư hương với quan niệm mang về nhà để cầu may.

Khuya 11/2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn người dân đã đổ về chùa Bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để thắp hương và bốc tro cầu may

Để di chuyển đến vị trí lư hương trong chánh điện chùa Bà, nhiều người phải chen lấn vất vả, thậm chí phải đùn đẩy mới tiếp cận được khu vực này. Một phụ nữ "tóc tai rũ rượi" khi chen lấn giữa dòng người đông đúc vào dâng hương cho Bà.

Ông Trần Vĩnh An, đại diện Ban quản trị miếu Bà Thiên Hậu, cho biết từ mùng 1 Tết đến nay, chùa Bà đã đón khoảng 90.000 lượt khách.

"Năm nay lượng khách tới chùa Bà giảm hơn các năm, tuy nhiên công tác an ninh vẫn được xiết chặt, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn và trang nghiêm", ông An cho hay.

Về khuya, lượng người đổ về chánh điện chùa Bà càng đông, nhiều người cố chen lấn lên khu vực lư hương để bốc tro lấy may.