Biển người chen chân đi chợ Viềng 'mua may bán rủi' lúc nửa đêm

Nhiều người chuẩn bị mâm lễ đầy đủ với ước nguyện cầu cho một năm 2023 may mắn và tài lộc.

Một du khách tới từ Hà Nội cho biết: "Sau khi đi mua cây ở chợ Viềng, tôi đã đến Phủ Dầy để lễ. Tôi làm kinh doanh buôn bán nên đi cầu may mắn và tài lộc".

Khu vực chợ Viềng tấp nập người mua bán thịt bò. Theo nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, sở dĩ thịt bò nổi danh ở chợ Viềng là do gắn liền với truyền thuyết mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Dầy. Khi xưa, người dân Nam Định nói chung và du khách thập phương nói riêng hay đi lễ Phủ Dầy thường dâng thịt bò để tạ lễ.

Theo quan niệm, đi chợ Viềng là để "mua may bán rủi", làm ăn phát đạt. Cả người bán và người mua đều không nói thách, mặc cả. Sự mua bán ở đây mang màu sắc tâm linh - người ta cho rằng chỉ cần bán hoặc mua được một vật gì đó cũng đều gặp may mắn.

Nhiều mặt hàng như dao, kéo và đồ gia dụng được bày bán tại chợ Viềng. Các mặt hàng ở đây có mức chênh lệch khá cao so với giá trên thị trường, nhưng không mấy ai than vãn. Thông thường ai đi chợ Viềng cũng có tâm lý muốn mua được một thứ gì đó mang về để cầu may vì người ta cho rằng đây là cách đơn giản để mua “lộc”, rước “lộc” về nhà.