Biển ngũ quý 9 hơn 4 tỷ rời VF 3 gắn lên BYD Han, Huấn 'Hoa Hồng' lại sống ảo

Mới đây, cộng đồng chơi xe chia sẻ hình ảnh chiếc xe điện BYD Han nổi bật với biển số siêu đẹp 51D-999.99 bon bon lăn trên đường phố Hà Nội. Hình ảnh gây chú ý lớn khi đây chính là biển số vốn đã từng gắn trên chiếc VinFast VF 3, được dân chơi Huấn “Hoa Hồng” (tên thật Bùi Xuân Huấn) khoe hồi tháng 1/2025.

Chiếc xe điện BYD Han mang biển số ngũ quý 51D-999.99 lăn bánh trên đường được dân mạng chia sẻ. Ảnh: OFFB

Giá trị của biển số ngũ quý 9 này ở mức “khủng”, thuộc nhóm biển số có giá đắt nhất năm 2024.

Biển 51D-999.99 đã được đấu giá tới 3 lần, trong đó, lần 1 diễn ra ngày 19/4/2024 với giá trúng 6,21 tỷ đồng, lần 2 tái xuất ngày 22/7/2024 với giá trúng 3,58 tỷ đồng. Đến lần 3, ngày 12/11/2024, biển 51D-999.99 được trả giá thành công với mức hơn 4,13 tỷ đồng.

Theo quan niệm phong thủy, biển số ngũ quý 9 là dạng biển cực hiếm và may mắn nhất khi trước đây, chỉ có thể sở hữu qua hình thức bốc biển ngẫu nhiên.