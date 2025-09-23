Biển mây huyền ảo trên đỉnh đèo Viôlắc

Ngày mới, khi bình minh ló dạng, màn sương mỏng tan dần để lộ từng tầng mây trắng bồng bềnh trải dài khắp thung lũng mở ra biển mây mênh mông, mềm mại ôm trọn núi rừng. Những dải mây lững lờ trôi, quấn quýt bên sườn núi, hòa cùng ánh nắng vàng dịu của đầu thu, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa lãng mạn.

Đứng trên đỉnh đèo, phóng tầm mắt ra xa, du khách có cảm giác như đang lạc giữa cõi mơ, nơi trời và đất giao hòa trong làn mây trắng. Tiếng chim rừng ríu rít, hương núi thoảng trong gió càng khiến khung cảnh thêm phần trong trẻo, tinh khôi.

Biển mây trên đèo Violac không chỉ là khoảnh khắc thiên nhiên hiếm có mà còn là món quà đặc biệt của đất trời ban tặng cho du khách tìm đến, để lắng đọng, chiêm ngưỡng và yêu thêm vẻ đẹp diệu kỳ của đại ngàn giữa lòng miền Trung.