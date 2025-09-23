Biển mây huyền ảo trên đỉnh đèo Viôlắc

Minh Thu| 23/09/2025 10:49

Nằm trên tuyến quốc lộ 24, vào ngày mới, đình đèo Violắc (Quảng Ngãi) cách mực nước biển 1.200 m thường xuyên xuất hiện sương mù, biển mây đầy ắp ở các thung lũng tạo nên khung cảnh huyền ảo hấp dẫn du khách.

Tháng 9, mùa thu về, đỉnh đèo Viôlắc nối Quảng Ngãi đi các tỉnh Tây Nguyên xuất hiện sương mây dày đặc khắp các thung lũng. “Biển mây” huyền ảo trải dài trắng xóa nơi đây trở thành điểm hẹn lý tưởng của du khách.

Biển mây huyền ảo trên đỉnh đèo Viôlắc - 1Biển mây huyền ảo trên đỉnh đèo Viôlắc - 2

Ngày mới, khi bình minh ló dạng, màn sương mỏng tan dần để lộ từng tầng mây trắng bồng bềnh trải dài khắp thung lũng mở ra biển mây mênh mông, mềm mại ôm trọn núi rừng. Những dải mây lững lờ trôi, quấn quýt bên sườn núi, hòa cùng ánh nắng vàng dịu của đầu thu, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa lãng mạn.

Biển mây huyền ảo trên đỉnh đèo Viôlắc - 3Biển mây huyền ảo trên đỉnh đèo Viôlắc - 4

Đứng trên đỉnh đèo, phóng tầm mắt ra xa, du khách có cảm giác như đang lạc giữa cõi mơ, nơi trời và đất giao hòa trong làn mây trắng. Tiếng chim rừng ríu rít, hương núi thoảng trong gió càng khiến khung cảnh thêm phần trong trẻo, tinh khôi.

Biển mây trên đèo Violac không chỉ là khoảnh khắc thiên nhiên hiếm có mà còn là món quà đặc biệt của đất trời ban tặng cho du khách tìm đến, để lắng đọng, chiêm ngưỡng và yêu thêm vẻ đẹp diệu kỳ của đại ngàn giữa lòng miền Trung.

Theo tcdulichtphcm.vn
https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/bien-may-huyen-ao-tren-dinh-deo-violac-c14a103758.html
Copy Link
https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/bien-may-huyen-ao-tren-dinh-deo-violac-c14a103758.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Điểm đến
            Biển mây huyền ảo trên đỉnh đèo Viôlắc
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO