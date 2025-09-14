Biến hiên nhà ở Nhật thành vườn hoa rực rỡ, chàng trai Hải Phòng gây chú ý

Anh Nguyễn Như Luân (SN 1999, quê Hải Phòng) đã sang Nhật Bản được gần 5 năm, làm công việc bảo dưỡng ô tô. Anh sống trong căn nhà do công ty thuê, nằm ở một con ngõ đông dân tại Saitama.

Saitama là địa phương có cộng đồng người Việt khá đông nhưng khu vực Luân ở lại rất ít đồng hương.

"Ngày mới sang Nhật, tôi nhớ nhà quay quắt. Ngoài giờ làm, không có người thân hay bạn bè nên tôi chơi thể thao để vơi nỗi buồn. Sau này, thấy khoảng sân vài mét vuông trước hiên bỏ không, lại có nhiều ánh nắng, tôi quyết định cải tạo thành vườn trồng rau và hoa", Luân nói.