Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, thời tiết xấu cả đất liền và vùng biển nước ta những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong đêm nay hoặc ngày mai.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trạm Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển từ Khánh Hoà đến TPHCM và phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông trong đêm 15/8 cũng có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.