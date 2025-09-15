Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Một vùng áp thấp đang hoạt động trên Biển Đông kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, gây mưa giông cho khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 15/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5-13,5 độ Vĩ Bắc; 118-119 độ Kinh Đông. 

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động. 

Ngoài ra, đêm 15/9 và ngày 16/9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan cũng có mưa rào và giông rải rác. 

Tàu thuyền hoạt động tại khu vực trên cần lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Cơ quan khí tượng lưu ý, thông tin dự báo về diễn biến vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sẽ được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các phương tiện truyền thông chính thống.

