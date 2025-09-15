Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Ngoài ra, đêm 15/9 và ngày 16/9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan cũng có mưa rào và giông rải rác.