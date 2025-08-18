Biến động tại EVN Finance, tổng giám đốc từ nhiệm: 'Ăn nên làm ra' sau khi rời EVN

Lộ loạt sai phạm

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được chính thức thành lập và hoạt động từ ngày 1/9/2008 với sứ mệnh là đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt nam và các đơn vị thành viên. Năm 2020, EVN đã thoái thành công 100% vốn sở hữu tại EVNFinance,

Mạng lưới EVN Finance gồm trụ sở chính và 2 chi nhánh tại Đà Nẵng và TPHCM. Vốn điều lệ tính tới cuối tháng 6/2025 là hơn 7.605 tỷ đồng.

Ngay sau kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, ngày 15/8, EVN Finance gửi văn bản đến cơ quan quản lý công bố miễn nhiệm ông Mai Danh Hiền khỏi chức Tổng giám đốc. Đồng thời, bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh làm quyền Tổng giám đốc từ ngày 21/8. Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của EVN Finance cũng từ 21/8.

EVN Finance được thành lập theo giấy phép ngày 7/7/2008 của NHNN. Ảnh: EVNF

Về cơ cấu cổ đông, EVN Finance không ghi nhận cổ đông lớn nào. 100% là cổ đông nhỏ với tổng cộng 70.443 người tính tới cuối năm 2024, nắm toàn bộ hơn 760 triệu cổ phần. Cổ đông Nhà nước nắm giữ 0%. Số lượng cổ đông tổ chức là 68, nắm 7,98% cổ phần. Còn lại cổ đông cá nhân nắm hơn 92% cổ phần. Có 78 cổ đông nước ngoài nắm 0,45% cổ phần.

Trong ban lãnh đạo, Chủ tịch Phạm Trung Kiên nắm 0,433%, ông Lê Mạnh Linh nắm 0,435%, ông Mai Danh Hiền nắm 0,388%.