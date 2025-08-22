Biển Đông sắp đón bão, miền Bắc còn mưa giông rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông sau đó khả năng mạnh lên thành bão số 5 vào khoảng ngày 25/8 (có tên quốc tế là Kajiki).

Thời tiết đất liền, ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 23-24/8, có mưa rào và giông rải rác (thời gian mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm); giai đoạn từ đêm 24-27/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau là bão, có khả năng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trước mắt, từ chiều tối 22/8 đến sáng 23/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h). Từ chiều 23/8, mưa lớn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm dần.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/8, có lúc có mưa rào và giông, ngày có nắng gián đoạn, mức nhiệt tăng nhẹ, cao nhất 34 độ.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 23-24/8 trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-35 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 23 tiếp tục có mưa rào và giông vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 27-31 độ; khu vực Nam Bộ từ 30-34 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.