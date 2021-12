Biển Đông sắp đón bão có cường độ mạnh

Your browser does not support the audio element.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia - cho biết, ngày 12/12, trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới. Hồi 10h cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 5,0 độ Vĩ Bắc, 145,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Nam Philippines khoảng 2.000 km về phía Đông.