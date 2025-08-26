Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, có thể gây mưa dịp Quốc khánh 2/9

Bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thuỷ văn cho biết, hiện tại (26/8). ở phía Đông Philippines xuất hiện một vùng áp thấp. Theo mô hình dự báo của Nhật Bản, vùng áp thấp này có thể đi vào Biển Đông trong khoảng 2 ngày tới.

"Khi vào Biển Đông, điều kiện bề mặt biển khá ẩm cung cấp nguồn năng lượng cho vùng áp thấp phát triển lên thành áp thấp nhiệt đới. Cũng không loại trừ khả năng khi áp thấp đi vào gần đặc khu Hoàng Sa, gần vịnh Bắc Bộ, có thể sẽ mạnh lên.

Điều tôi lo nhất là theo dự báo, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên, đi vào đất liền Việt Nam, hướng về miền Trung, khả năng đổ bộ khoảng 31/8, chậm hơn có thể sang 1/9", bà Lan nhận định.