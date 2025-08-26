Biến động nhân sự cấp cao tại FED, Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Lisa Cook

Việc sa thải có hiệu lực ngay lập tức, dựa trên quyền hạn của Tổng thống theo Đạo luật Cục Dự trữ Liên bang và Điều II của Hiến pháp Mỹ. Trong thư gửi trực tiếp tới bà Lisa Cook, Tổng thống Donald Trump cáo buộc bà có hành vi “lừa dối và có thể là phạm tội” khi đồng thời khai báo hai căn nhà ở Michigan và Georgia là nơi cư trú chính nhằm hưởng lãi suất vay thế chấp thấp hơn. Những nghi vấn này lần đầu tiên được Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang William Pulte nêu ra vào tuần trước và đã được chuyển cho Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi để điều tra.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook tham dự Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole 2025 tại bang Wyoming, Mỹ, ngày 23/8/2025. Ảnh: Reuters

Bà Lisa Cook được bổ nhiệm vào vị trí Thống đốc FED năm 2022 dưới thời Tổng thống Joe Biden, nhiệm kỳ của bà dự kiến kéo dài đến năm 2038. Bà cũng người phụ nữ da màu đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí này. Ngay sau tuyên bố của ông Trump, Thống đốc Lisa Cook đã có phản ứng quyết liệt, khẳng định Tổng thống không có căn cứ pháp lý để cách chức bà, đồng thời tuyên bố sẽ không từ chức và tiếp tục làm việc để hỗ trợ nền kinh tế.

Động thái chưa từng có tiền lệ này đánh dấu sự leo thang căng thẳng đáng kể giữa Tổng thống Donald Trump và FED, cũng như thử thách nguyên tắc độc lập của ngân hàng trung ương có ảnh hưởng nhất thế giới. Nhà lãnh đạo Mỹ từng nhiều lần chỉ trích FED là “quá chậm chạp” trong điều hành và trì hoãn các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng. Trong bối cảnh cuộc họp chính sách tiếp theo của FED đang tới gần (16–17/9), việc sa thải một thành viên Hội đồng Thống đốc có thể gây ảnh hưởng đến các tính toán về chính sách lãi suất. Hiện nay, các ngân hàng lớn như Barclays, BNP Paribas và Deutsche Bank đều dự báo FED sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tới.

Nhận định về vấn đề này, chuyên gia Pulka Mishra tại Công ty quản lý tại sản Javelin Wealth có trụ sở tại Singapore cho rằng: “Tôi nghĩ một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản gần như đã được định hình. Tôi không kỳ vọng có quá nhiều yếu tố bất ngờ từ lạm phát để thay đổi hướng đi này. Thị trường lao động không hoàn toàn suy yếu, nhưng rõ ràng đang có những dấu hiệu chững lại. Đây có thể là thời điểm phù hợp để FED hành động, bởi ngân hàng trung ương Mỹ chắc chắn cũng không muốn rơi vào thế bị tụt hậu so với diễn biến thực tế”.

Tác động của quyết định đã ngay lập tức được cảm nhận trên các thị trường tài chính. Chỉ số đồng USD Mỹ giảm 0,3% so với rổ tiền tệ quốc tế. Chứng khoán tương lai Mỹ đồng loạt giảm điểm: Dow Jones giảm 0,2%, S&P 500 giảm 0,3% và Nasdaq 100 mất 0,5%. Giá vàng tăng 0,45%, phản ánh tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn. Phía FED chưa đưa ra bình luận nào, trong khi giới chuyên gia pháp lý nhận định vụ việc rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc chiến pháp lý gay gắt và cuối cùng có thể được Tòa án Tối cao Mỹ quyết định.