Biến động mạnh, giá xăng ngày mai dự báo tăng trở lại

Giá dầu thế giới tuần trước biến động mạnh do chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn; Israel và phong trào Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza; Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc...

Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent giảm 1,8 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 1,98 USD/thùng.

Đến phiên giao dịch đầu tuần này (13/10), giá dầu thế giới tăng trở lại nhờ nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Trong phiên này, giá của 2 loại dầu Brent và dầu WTI đều tăng khoảng 1%.

Trước đó, cả hai loại dầu chuẩn này đều giảm khoảng 4% trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước (10/10), xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và áp thuế mới ở mức cao đối với hàng nhập khẩu từ nước này.