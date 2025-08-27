Biển Đông lại đón áp thấp nhiệt đới sau 24 giờ bão số 5 tan

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (27/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Ở trạm Huyền Trân (TPHCM) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Trường Sa (Khánh Hoà) có gió giật mạnh cấp 7.