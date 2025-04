Biến động kinh tế, gửi niềm tin vào vàng, trái phiếu hay USD?

"Yên được coi là tài sản trú ẩn an toàn vì Nhật Bản là một trong những chủ nợ lớn nhất thế giới", Jason DeLorenzo, chủ sở hữu và giám đốc của công ty tư vấn đầu tư Ad Deum Funds, đánh giá. Khi có biến động toàn cầu, người Nhật chọn đồng yên và đồng tiền này sẽ tăng giá.

Trái phiếu kho bạc do Chính phủ Mỹ phát hành. Chúng được coi là một trong những khoản đầu tư an toàn nhất do có trả lãi suất, không có rủi ro.

David Weild, cựu phó chủ tịch của Nasdaq, cho rằng tình trạng hỗn loạn kinh tế làm giảm giá trị của hầu hết các loại tài sản ngoại trừ trái phiếu do các quốc gia vững chắc như Mỹ phát hành.

"Nếu bạn nhìn vào những gì đã xảy ra sau năm 2008, thứ duy nhất phục hồi trong trường hợp đó là trái phiếu kho bạc", ông nói.

Davide Accomazzo, giảng viên tài chính tại Trường Kinh doanh Graziadio thuộc Đại học Pepperdine, phân tích, trái phiếu kho bạc là khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ biến động, nhưng có thể không còn như vậy trong thời gian dài nữa.

Theo Davide Accomazzo, chính sách mới được đề xuất có thể gây tổn hại đến nền kinh tế và cũng tạo ra lạm phát, một kết quả không mong muốn nhất. Trái phiếu hoạt động tốt trong thời kỳ suy thoái kinh tế, nhưng lại không tốt trong thời kỳ lạm phát.

Các nhà phân tích của Deutsche Bank nhận định, đợt bán tháo cực kỳ dữ dội vừa qua của trái phiếu kho bạc thêm bằng chứng cho thấy chúng đang mất đi vị thế trú ẩn an toàn truyền thống.

