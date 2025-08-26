Biển Đông dự báo lại có áp thấp nhiệt đới sau khi bão Kajiki vừa tan

26/08/2025 22:53

Vào khoảng ngày 27-28/8, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa nhiều khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới gây có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) nhận định: "Hiện nay xuất hiện một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines. Dự báo trong 24–36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới".

bien Dong du bao lai co ap thap nhiet doi sau khi bao kajiki vua tan hinh anh 1
Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết

Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết, do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành ATNĐ) trong khoảng ngày 27-28/8: Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Theo dự báo, đêm 26 ngày 27/8, từ Lâm Đồng đến TP.HCM, vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.

Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo (đêm 27 và ngày 28/8), vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3,5m, biển động. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 do gió mạnh trên biển.

Theo vov.vn
https://vov.vn/xa-hoi/bien-dong-du-bao-lai-co-ap-thap-nhiet-doi-sau-khi-bao-kajiki-vua-tan-post1225517.vov
Copy Link
https://vov.vn/xa-hoi/bien-dong-du-bao-lai-co-ap-thap-nhiet-doi-sau-khi-bao-kajiki-vua-tan-post1225517.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Biển Đông dự báo lại có áp thấp nhiệt đới sau khi bão Kajiki vừa tan
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO