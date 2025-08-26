Biển Đông dự báo lại có áp thấp nhiệt đới sau khi bão Kajiki vừa tan

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) nhận định: "Hiện nay xuất hiện một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines. Dự báo trong 24–36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới".

Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết, do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành ATNĐ) trong khoảng ngày 27-28/8: Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Theo dự báo, đêm 26 ngày 27/8, từ Lâm Đồng đến TP.HCM, vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.

Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo (đêm 27 và ngày 28/8), vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3,5m, biển động. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 do gió mạnh trên biển.