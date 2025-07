Biển Đồ Sơn dâng cao, sóng cao hơn 10m, tràn vào đường

Từ trưa ngày 22/7, khu vực Đồ Sơn ghi nhận tình trạng thủy triều dâng cao, sóng biển mạnh liên tục đánh vào bờ, gây ngập tại nhiều tuyến đường ven biển. Chính quyền và lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Nước biển dâng cao kết hợp gió mạnh khiến từng đợt sóng chồm vào bờ kè Đồ Sơn cao khoảng 10m, tràn lên đường ven biển. Ảnh: Thế Bằng

Theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet vào khoảng 13h ngày 22/7, tại khu vực ven biển Đồ Sơn (Hải Phòng), mực nước biển dâng nhanh kèm theo gió mạnh đã tạo ra từng đợt sóng lớn. Nhiều thời điểm, sóng đánh mạnh vào kè biển, tạo cột nước bắn cao tới hơn 10m, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông gần khu vực này.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Công an phường Đồ Sơn đã tăng cường tuần tra, liên tục nhắc nhở và yêu cầu người dân không được ra khu vực ven biển. Một số tuyến đường bị ngập do sóng tràn lên khiến các phương tiện lưu thông buộc phải chuyển hướng, đi qua các lối tắt nằm giữa khe núi để đảm bảo an toàn.