Biên độ của lòng tự trọng và sự hâm mộ

Nhớ một thời, chúng ta cứ lấy người Nhật ra so sánh, rằng họ từng bị coi là Nhật lùn, cũng lùn ngang ta, dân ta từng có dịp so sánh thời họ sang Việt Nam, "góp phần" làm cho 2 triệu người Việt chết đói hồi 1945 bằng việc bắt người Việt nhổ lúa trồng đay phục vụ quân đội của họ. Thế mà vù một cái, họ cao to hơn hẳn người Việt Nam, thành niềm mơ ước của một thế hệ thanh niên Việt, là cái thế hệ chúng tôi ấy, thế hệ suy dinh dưỡng vì đói vì nghèo, ăn độn quanh năm mà vẫn đói... nhìn thấy vóc dáng cơ thể người Nhật mà thèm, mà ước mơ.

Thế mà giờ, ai nấy cao to lừng lững, body chuẩn hơn cả chuẩn. Tất nhiên số được chọn đi diễu binh thì phải chọn lọc kỹ rồi. Nhưng có bột mới gột nên hồ, có một thế hệ thanh niên khỏe mạnh đủ chuẩn như thế làm nền mới có điều kiện để chọn họ làm lính, rồi từ những người lính, chọn tiếp những người đủ điều kiện để đi diễu binh diễu hành.

Thế nên cái sự thanh niên ta, mà chả cứ thanh niên, tất cả chúng ta, ngưỡng mộ, vui sướng khi chứng kiến những người con ưu tú của đất nước, không chỉ to khỏe, còn đẹp trai, xinh gái và đầy học thức, khuôn mặt toát lên sự thông minh nó cũng là cái sự thường.

Nhưng, lại phải nhưng, rằng có lúc sự hâm mộ ấy nó quá mức, khiến nó trở thành lố bịch, biến sự nghiêm túc thành những hành vi xấu xí, không đẹp.

Là trước đó, ở TP.HCM các cô gái cứ gào lên gọi tên các "trai đẹp" của họ, và dọa mình... rụng trứng khi các khối quân đội công an diễu hành qua. Rồi xông vào chụp ảnh, lôi kéo, vuốt ve...