Biến căn hộ 3 phòng ngủ thành không gian nghỉ dưỡng hiện đại

Căn hộ được thiết kế để nghỉ dưỡng

Mong muốn của gia chủ là tạo ra một không gian sống tiện nghi, phục vụ nhu cầu của các thành viên trong gia đình, bao gồm bố mẹ, con gái và thỉnh thoảng ông bà ghé thăm. Nhận thấy tầm quan trọng của sự linh hoạt và thông thoáng, kiến trúc sư đã có những giải pháp sáng tạo để tối ưu hoá từng mét vuông căn hộ.

Không gian phòng khách tiện nghi, sang trọng

Mỗi góc nhà đều là nơi để nghỉ dưỡng

Điểm nhấn nổi bật nhất chính là khu vực phòng ngủ ông bà. Để tạo cảm giác không gian mở rộng, vách ngăn cứng nhắc đã được thay thế bằng hệ vách kính cong và cửa xếp kính. Thiết kế này vừa đảm bảo sự riêng tư cần thiết, vừa giúp căn phòng ngập tràn ánh sáng tự nhiên và trở nên thông thoáng hơn. Đặc biệt, vì tần suất sử dụng phòng không nhiều, các kiến trúc sư đã sử dụng giường gấp gọn thông minh, biến căn phòng thành không gian sinh hoạt chung khi không có ông và ở lại.